Inter | Bastoni da blindare | rinnovo all’orizzonte

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’è pronta a parlare con Alessandroper ildi contratto. Sembra essere questa la prospettivadel futuro del centrale nerazzurro. Nonostante le voci insistenti della scorsa estate circa un suo addio alla beneamata, lo status dell’ex difensore dell’Atalanta potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Per la gioia, indubbiamente, di tutto il popoloista. E, con ogni probabilità, anche di mister Simone Inzaghi. Un segnale anche di fiducia rinnovata, dopo un inizio di stagione incerto e non agli standard a cui lo stessoaveva abituato i tifosi dell’. Ma, come del resto tutta la squadra, anche il nativo di Casalmaggiore ha pian piano ritrovato la retta via, riconquistando una maglia da titolare inamovibile nello ...

Il rinnovo di Alessandro Bastoni rimane una priorità per l'Inter e per il giocatore. Entro fine anno, secondo quanto riporta Tuttosport, ci sarà un incontro tra le parti per lavorare al prolungamento contrattuale. Il difensore non ha dubbi, e nel suo futuro vede solo l'Inter, a patto che il club faccia un piccolo sforzo. Bastoni guadagna attualmente 2,8 milioni di euro a stagione e sa bene che le offerte dalla...