Dall' Igna spiega i numeri Ducati | ' Ecco le nostre cifre da record'

Motorsport.com - IT

Il direttore generale di Ducati Corse, alla festa in Piazza Maggiore a Bologna, illustra i dati che hanno reso straordinaria la stagione di Borgo Panigale con il doppio successo iridato in MotoGP e ...Nella giornata dell'evento Ducati, Campioni in Piazza, i due protagonisti - Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista - insieme a Claudio Domenicali e Gigi- hanno risposto alle domande della stampa sulla stagione trionfale appena conclusa e su quella a venire, non lesinando battute e sorrisi, nonostante il maltempo abbia un po' complicato - ma ... MotoGP | Dall'Igna: "Ducati innova e non solo tecnologicamente" Il direttore generale di Ducati Corse si gode un 2022 da sogno, nel quale a Borgo Panigale sono arrivati contemporaneamente il titolo MotoGP e quello SBK, spiegando cosa secondo lui ha permesso il sor ...Francesco Bagnaia e Alvaro Bautista, protagonisti dell'evento Ducati "Campioni in Piazza", hanno raccontato la loro stagione trionfale, e non ...