Torino-Espanyol 1-0

Aleksej Miranchuk è attualmente ale ieri si è molto parlato di lui per il bel gol segnato in amichevole contro l'. Il sinistro del russo è sempre caldo, la conclusione che ha regalato ...Cartoline dalla Spagna, dove ildopo la ripresa al Filadelfia ha trasferito l'officina per ... E se l'amichevole con l', decisa da un bel gol di Miranchuk, ha messo in luce una squadra ...Juric ed il Torino continuano il ritiro spagnolo, rimpolpato da diversi rientri in gruppo: Vojvoda ed i nazionali hanno raggiunto i compagni ...L'edizione torinese del Corriere riflette sull'importanza della vittoria in amichevole contro l'Espanyol: "Era solo un’amichevole, ma aver vinto è stato importante per l’umore del gruppo. La prima ami ...