Riforma Codice della Strada | allo studio multe parametrate al reddito e revoca a vita della patente

Money.it

Il responsabile delle Infrastrutture dopo l'incidente di Alessandria pensa a unadel. Cosa ...Sul tavolo, in vista di unadeldella strada , ci sono anche altri temi come le multe parametrate al reddito e il cambio delle regole per la patente a punti . leggi anche Bollo auto ... Codice della strada, revoca a vita della patente e multe in base al reddito: cosa può cambiare con la riforma Salvini Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, pensa a una riforma del Codice della strada ipotizzando la revoca a vita della patente e l'introduzione delle multe in base al reddito.* IL COSTO DELL'IMU SULLE SECONDE CASE NELLE CITTA' CAPOLUOGO. Secondo i risultati del rapporto Uil, il costo maggiore in valore assoluto per una seconda casa a disposizione si registra a Roma con 2.0 ...