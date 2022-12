(Di lunedì 12 dicembre 2022) 'Sono due anni - racconta auno dei disturbatori ufficiali con azioni deterrenti - che sono impegnato in questa attività di volontariato. Per essere efficace bisogna entrare nella testa di ...

TGCOM

Leggi Anche Borseggiatrici scatenate in metro a, calci e sputi alla troupe di 'Striscia la Notizia' Qual è il sistema 'Ci ritroviamo in gruppo in base agli impegni e ci muoviamo sui mezzi ...... che vestiva i panni del Cantante senza pubblico, unche interrompeva esibizioni, ... Corti spiega che per gli amanti della trasmissione, da sempre, pensare al Teatro alla Scala di... Milano, il disturbatore delle borseggiatrici a Tgcom24: "E' un servizio di pubblica utilità, non lasciateci soli"