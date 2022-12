ASCOLTI TV 11 DICEMBRE 2022 | NATALE E QUALE SHOW 18 | 1% | CHE TEMPO CHE FA 12 | 1%+10 | 9% SUPERA NATALE AL SUD 10% | AMICI 22 | 3% | DOMENICA IN 22 | 1%+20% | VOLA LINEA VERDE 24 | 4%

(Di lunedì 12 dicembre 2022)TV 11· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – 520 17.50Tg1 – xIn Famiglia – 1472 23.80Telethon– xA Sua Immagine – 1499 19.30Santa Messa – xAngelus – x– 3216 24.40Tg1 – xPres.In – 2767 18.50In – 3208 22.10In – 2761 20.00Junior Eurovision Song Contest – xL’Eredità: Sfida al Campione – xL’Eredità: Sfida al Campione – v. nettoTg1 – xPres.– 3637 17.40– 3122 18.10 x x xLe Nuove Frontiere della Ricerca – ...

È stata una scelta coraggiosa ma che dal punto di vista deglitelevisivi e delle presenze ... pdm/com 12 - Dic - 22 09:53 122022...I riscontri sono assolutamente positivi - aggiunge Balata - abbiamo battuto i record di... 122022Amore, salute, lavoro e tanto altro. Cosa hanno in serbo le stelle per noi oggi, lunedì 12 dicembre Scopriamo insieme quello che ci riserva la giornata... segno per segno.Francesca Alotta, Deborah Johnson, Paolo Conticini e Antonino, Jessica Morlacchi, Roberta Bonanno, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, Gilles Rocca, Virginio, Valerio Scanu, Agostino Penna, Alessa ...