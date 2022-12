Calcio News 24

Le parole di Walter, ex allenatore in Serie A e Serie b, sulla situazione dellaalla ripresa del campionato Walterha parlato in esclusiva a JuventusNews24. PAROLE - "Allegri non è uno stupido e conosce benissimo la squadra che è stata fatta. Sono convinto che ...Dopo lo 0 2 contro la, l'Inter potrebbe mancare il gol per due gare di fila in Serie A per ... L'Inter è la vittima preferita di Deborain Serie A: tre reti per la classe '97 contro ... Novellino: «La Juventus è ancora in corsa per lo scudetto» MILINKOVIC SAVIC – «Milinkovic Savic è un giocatore vero, uno di quelli che ha grandi qualità. Per me è un fuoriclasse che farebbe la differenza anche in bianconero». Scaloni stronca Dybala: «Sta bene ...Juve da scudetto Novellino: «Il Napoli faccia attenzione ad Allegri». Le parole in esclusiva Walter Novellino è intervenuto a Juventusnews24.com. Il suo commento in esclusiva sulla lotta Scudetto. “S ...