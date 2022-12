Calendario semifinali Mondiali calcio 2022 | date | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Argentina-Croazia e Marocco-Francia sono ledeidi. L’appuntamento è per martedì 13 e mercoledì 14 dicembre (sempre alle ore 20.00), quando le quattro migliori squadre di questa rassegna iridata in Qatar si fronteggeranno per cercare di raggiungere l’atto conclusivo. Si preannunciano due incontri particolarmente avvincenti, vibranti ed equilibrati, aperti a ogni risultato e che regaleranno grandi emozioni a tutti gli appassionati. L’Argentina si presenta dopo aver superato l’Olanda ai calci di rigore. Lionel Messi e compagni se la dovranno vedere con i vice campioni del mondo, giustizieri del Brasile dal dischetto. Il Marocco è la grande rivelazione di questa kermesse, ha eliminato Spagna e Portogallo e ora vuole continuare a sognare in grande: i Leoni dell’Atlante cercheranno una nuova ...