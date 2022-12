Ternana-Cagliari 1-0 | il tabellino

Buona la seconda. Andreazzoli batte il1 - 0 e centra il primo successo da allenatore della. Il secondo penalty di fila di Falletti e un miracolo di Iannarilli su calcio di rigore di Pavoletti regalano agli umbri un ...Latorna a vincere dopo sei partite in Serie B e lo fa con Andreazzoli alla sua seconda sfida sulla panchina delle Fere Latorna a vincere dopo sei partite in Serie B e lo fa con Andreazzoli alla sua seconda sfida sulla panchina delle Fere. Arrivato soltanto nella giornata di venerdì, all'esordio ...Falletti segna dal dischetto il gol partita, Iannarilli para invece a Pavoletti dagli undici metri, per le Fere torna la vittoria. Un rigore di Falletti nei primi minuti. Quanto basta per far tornare ...Ternana - Cagliari 1-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della sedicesima giornata di Serie B 2022/23.