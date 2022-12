Paupisi | stasera si accende il Natale 2022

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Mancano ormai poche ore all’accensione del grande Albero diche darà inizio alle festività natalizie/2023 a. “Quest’anno la cerimonia però – afferma Dario Orsillo, presidente Pro Loco– acquista un significato particolare. Dopo la pandemia che aveva segnato nel 2020 e 2021 le nostre vite acuendo le difficoltà economiche, la situazione socio-economica si è ulteriormente aggravata nelcon il nuovo conflitto internazionale in Ucraina che, come prima conseguenza, ha determinato un’aumento smisurato del costo del gas naturale e delle fonti energetiche con un aumento dei prezzi mettendo in ginocchio le famiglie e le attività commerciali. Tutto ciò quindi – spiega ancora Orsillo – ci impone a rendere più sobrio il ...