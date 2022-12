Mi casa es tu casa | tutto quello che c’è da sapere sul programma di Cristiano Malgioglio su Rai 2

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Mies tu: anticipazioni, ospiti, interviste, quante puntate, a che ora, location, sigla, streaming,, Rai 2 Mies tuè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 2 da mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 21.20. Il cantante debutta nel ruolo di conduttore in uno show fatto di racconti, colori e musica. Tanti ospiti si alterneranno nell’appartamento, e si racconteranno in maniera inedita. Appuntamento ogni mercoledì per cinque puntate. Ma chi sono gli ospiti, le anticipazioni e dove vedere in streaming Mies tu? Ecco ...