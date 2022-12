Cosa vedere su Prime Video durante le feste di Natale

Leggi su funweek

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) In occasione dellee delpossiamosu? Eccovi qualche proposta per trascorrere le giornate sul divano in compagnia di amici e parenti. Incluso con l’abbonamento, dal 19 dicembre arriva il nuovo show Original LOL Xmas Special: Chi ride è fuori. Si tratta di uno speciale natalizio in una puntata di LOL: Chi ride è fuori che chiama a raccolta – per una puntata unica – Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo, con l’host Fedez. In arrivo anche i nuovi Original movies Something from Tiffany’s dal 9 dicembre, Your Christmas or Mine? e Improvvisamente, la nuova commedia dellecon Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna ...