Traffico aereo in aumento | resta il nodo componenti elettronici

(Di martedì 6 dicembre 2022) La tendenza è chiara: ilsta tornando a crescere superando, per proiezione nel breve periodo, i numeri del periodo pre-pandemia di circa il 20%. Ciò che invece non è ancora tornata a essere come prima, neppure per previsione, è la capacità di approvvigionamenti di materiali e, che soffre la situazione geopolitica, non soltanto la guerra ma anche la discontinuità e la lentezza delle esportazioni dall’Asia. Lo ha comunicato Airbus a Tolosa, capitale europea dell’aerospazio, per intenderci dove l’azienda ha la sua sede operativa e il suo maggiore stabilimento, ma dove sono situate anche il costruttore di motori per aeroplani Safran e molte altre aziende del comparto transalpino, riunito nel consorzio nazionale Gifas. Si è volta qui tra il 29 e il 2 dicembre Aeromart, un evento dedicato esclusivamente a tutta la ...