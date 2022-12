“Ti cantavo Bella Ciao per calmarti” | Alessia Piperno racconta la prigionia insieme a una donna iraniana condannata a morte

La giovane travel blogger in un post racconta dei momenti trascorsi in cella con Fahimeh Karimi, allenatrice di pallavolo e mamma di 3 figli: 'LeCiao per calmarla' "Fahimeh è stata la mia compagna di cella per 34 giorni. Un giorno è uscita dalla cella per andare in infermeria, e non è più tornata". Alessia Piperno, la travel ...Sui social il dolore della blogger, rimasta in carcere 34 giorni in Iran, nel racconto della prigionia al fianco della mamma di tre bambini e allenatrice di ...I toni della repressione in Iran si alzano e assumono sempre più i connotati di una rappresaglia. “I rivoltosi, condannati a morte per ‘Muharebeh’ o ‘Fesad fel arz’ (‘Guerra contro Dio e Corruzione su ...C'è tantissima Milano nel testo del freestyle con cui gli Articolo 31 annunciano e spiegano la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023. "Siamo tornati, ancora più incistati, coi muri imballati ...