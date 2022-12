La sorpresa di Vittorio Garrone | Antonella Clerici felice | “E’ una giornata perfetta”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 dicembre 2022) E’ davvero un compleanno speciale oggi perdopo gli ultimi due trascorsi con la pandemia e le feste che non si potevano fare. Non poteva mancare ladi. In tanti le hanno fatto gli auguri, tantissimi colleghi e amici vip le hanno inviato un messaggio ma è perche esplode di gioia. Questa mattina l’aveva lasciato a casa convinta che lui non andasse in trasmissione perché impegnato e invece all’improvviso mentre era in diretta ha visto il suo compagno, dietro le quinte, insieme ai tecnici, agli autori di E’ sempre mezzogiorno. Un gran sorriso per la suache ha esclamato: “E’ una”. Dal balletto degli chef alla ...