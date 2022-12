Rimini | 25enne torna a casa e trova un uomo nudo | reagisce strappandogli i genitali

(Di lunedì 5 dicembre 2022) A, una donna di origini brasiliane, dipendente dall’alcool, èta ama ha sbagliato porta, entrando dal vicino. L’era sotto alla doccia e allora la donna, credendo fosse un malvivente, l’ha aggredito,addirittura i testicoli. La donna gli ha provocato un trauma alla sacca scrotale con una diagnosi di circa venti giorni. La donna è stata denunciata a piede libero, ma a quanto pare non sarebbe l’unica denuncia ricevuta. Sulla giovane pesa anche un’indagine che la vede sospettata di aver dato fuoco a un locale di Riccione dove lavorava come cameriera, oltre ad una condanna a 3 anni e 8 mesi (sulla quale pende l’appello) ottenuta lo scorso marzo, dovuta ad un episodio avvenuto nel settembre del 2021. In quell’occasione, la donna aveva letteralmente scatenato l’inferno in ...

commenta Aè stata di nuovo arrestata una brasiliana, già nota alle cronache locali per precedenti episodi assurdi e clamorosi. L'ultimo guaio in cui la giovane è finita, risale alla notte tra ...Nel frattempo si era appurato che lanon aveva subito alcuna violenza sessuale. Difesa dall'... ma il Questore le ha notificato un foglio di via dalla provincia diper un anno; sarebbe ...Una giovane donna brasiliana, già nota per comportamenti pericolosi, ne ha combinata un'altra Una giovane di 25 anni brasiliana torna a casa ubriaca e fa una cosa davvero assurda sotto la doccia. Il q ...' DI LETTURA E’ finita nuovamente in manette una 25enne brasiliana che in diverse occasioni aveva già seminato il panico a Rimini. Nella notte tra… Leggi ...