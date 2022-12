In ‘Fortnite’ arriva Geralt di Rivia di ‘The Witcher’

Leggi su funweek

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il mondo di Fortnite e quello di The Witcher si uniscono grazie al Capitolo 4 del Battle Royal di Epic Games.di(anche noto come The Witcher)infatti in Fortnite grazie alla collaborazione tra i due studi CD PROJEKT RED e Epic Games. Per sbloccarlo, i giocatori dovranno comunque attendere: il personaggio sarà infatti disponibile a partire da metà stagione, quindi dal 7 febbraio. LEGGI ANCHE: Tutte le novità Xbox per il Natale 2022 tra console e Game Passdinon ha certo bisogno di presentazioni: è il protagonista della saga videoludica The Witcher. Oltre all’annuncio, Epic Games ha rilasciato anche il trailer di questo nuovo capitolo di Fortnite. Nel video, ovviamente, non poteva mancare un cameo di. Un’apparizione che mostra in che modo ...