Federginnastica | Tecchi coprì l’allenatrice accusata di abusi | «Se non intervengo succede un macello»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La Repubblica continua ad occuparsi dello scandalo della ginnastica ritmica, con glie le vessazioni sulle Farfalle. Oggi il quotidiano racconta di un audio che dimostra che il presidente della, Gherardo, si spese per un’allenatricedi, poi squalificata solo per tre mesi.è Laura Vernizzi, ex campionessa mondiale e argento olimpico. Nel 2018 fu squalificata per tre mesi per atteggiamenti violenti su due allieve undicenni (Giada Marchetti e Flavia, nome di fantasia). Una pena che a molti sembrò molto blanda. Nell’audio di cui Repubblica scrive di essere in possesso,, non sapendo di essere registrato, il 22 maggio 2022 confessava di essersi attivato personalmente nell’inchiesta sulla Vernizzi. «Le denunce ...