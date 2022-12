Rdc | Calenda | ' Conte evoca proteste di piazza | ma fare il DiBBa non funziona per lui'

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic (Adnkronos) - Sul reddito di cittadinanza "la retorica dinon è molto responsabile quando dice, se procedete con questa riforma potrebbero essercidi, sembrarle.si renda conto che non è un linguaggio appropriato, mettersi ail Di Battista nonper uno che è stato al governo con Salvini e la sinistra, poi è più a sinistra della sinistra. Per me è un trasformista". Lo ha detto Carloa 'Zona bianca', su Retequattro.

Il Sannio Quotidiano

