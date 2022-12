Alluvione a Messina | segnalata una voragine sul ponte di Terme Vigliatore

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il maltempo continua a flagellare l’Italia: tra le zone più colpite nella giornata di sabato 3 dicembre, c’è, duramente colpita da un’. Nella zona, si stimano danni per milioni di euro. Si va avanti con la conta dei danni causati dal devastante nubifragio che si è localizzato sul Messinese nella giornata di sabato 3 dicembre. Tra gli eventi più catastrofici causati dal maltempo è stata indicata l’apertura di una grossasulcostruito sul fiume di Mazzara, in contrada Cannotta, a. Nella medesima zona, è stato riferito che anche il muro di contenimento è totalmente collassato dopo essere stato travolto da una violenta onda di piena. In seguito all’apertura dellae al crollo del muro di contenimento, l’accesso al ...

