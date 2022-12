Via libera al decreto armi Proroga per tutto il 2023

Il Consiglio dei ministri dàal decreto legge che dunque entrerà subito in vigore, il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma avrà bisogno di un passaggio in ...... per la quale il parlamento, anche con i voti di Partito democratico e Terzo polo, ha dato il suo. L'Ucraina continua a essere sotto il tiro costante dell'artiglieria russa , che da ...A dare la notizia dell’ufficialità del decreto legge che di fatto salva la Lukoil è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un provvedimento che dà il via libera all’amministrazione ...Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di perseguire la linea dettata dal precedente esecutivo guidato da Mario Draghi, per la quale il parlamento, anche con i voti di Partito democratico e Terzo polo ...