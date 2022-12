Ida Platano e Alessandro | come vanno davvero le cose? Tutta la verità

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) In una delle recenti puntate di Uomini e Donne, IdaVicinanza hanno deciso di lasciare il programma insieme. La dama del parterre Over e il corteggiatore si sono scelti per viversi lontano dalle telecamere e questa è stata una sorpresa non soltanto per i presenti in studio, a cominciare da Tina Cipollari, Gianni Sperti e per Riccardo Guarnieri, ma anche per i telespettatori del dating sentimentale di Maria De Filippi. Al centro dello studio hanno parlato dei loro sentimenti che provano uno nei confronti dell'altra; sentimenti che sono cresciuti sempre più nel corso del tempo.procedono letra loro? IdaVicinanza: innamorati o in crisi dopo Uomini e Donne? Insieme hanno lasciato Uomini e Donne dopo non pochi problemi. Ida e ...