Rapine nel Napoletano | nel mirino i distributori di carburante

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una serie disono state a messe a segno nel: neldi carburanti ma anche cittadini. Ad Arpino di Casoria, nel tardo pomeriggio di ieri, vero le ore 19.30, i carabinieri sono intervenuti in via Nazionale delle Puglie. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, sembra che poco prima un uomo, mentre era alla guida del proprio suv, sia stato avvicinato da ignoti a bordo di scooter e armati di pistola. La vittima, minacciata, ha consegnato un orologio di valore e un paio di gioielli. Indagini sono in corso. A Casalnuovo, verso le ore 20 invece, i militari della locale tenenza sono intervenuti in via Siviglia presso il distributore di carburanti all’insegna “Ruotolo Petroli”. Da prime indagini, poco prima, ignoti a bordo di scooter e ...