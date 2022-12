(Di giovedì 1 dicembre 2022) commenta A, in provincia di, una bracciante agricola romena di 40 anni è statacon diversi colpi di fucile. Il corpo è stato trovato in unarurale in cui, secondo gli ...

TGCOM

commenta A, in provincia di, una bracciante agricola romena di 40 anni è stata uccisa con diversi colpi di fucile. Il corpo è stato trovato in una casa rurale in cui, secondo gli investigatori, ...PALERMO - Una donna è stata uccisa nelle campagne di Belpasso, in provincia di. Il corpo, che presenta delle ferite compatibili con dei colpi di fucile, è stato trovato ...Compagnia di. ... Paternò (Catania), donna uccisa a fucilate in casa