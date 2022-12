Milan Ziyech | la formula per arrivare all’esterno del Chelsea

Anchee Juventus, come è normale che sia, hanno messo nel mirino diversi giocatori. I rossoneri, ad esempio, non hanno perso di vista Hakim, i bianconeri stanno seguendo con interesse ......00 Chieri - Bergamo VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Latina - Verona Leggi anche Pulisic il predestinato, dribblare tutti non serve più, l'illusionista del Marocco che ilnon vuole farsi ...Hakim Ziyech, ultimamente, non se la sta passando molto bene al Chelsea. Il calciatore marocchino scalda spesso e volentieri la panchina e sembra fuori dal progetto tecnico dei blues. Nella ...Ziyech torna di moda per il Milan. Il marocchino è protagonista con il Marocco nella rassegna iridata e i rossoneri non lo hanno mai perso di vista. Non bisogna stupirsi quindi che la stampa marocchin ...