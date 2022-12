Campo Coni | corsa contro il tempo per sbloccare i fondi VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022)di lettura: 2 minuti Benevento – Unailper ridare luce a una delle strutture più storiche della città di Benevento, il. Ici sono, ma serve una carta perl’intera cifra, un milione di euro, da utilizzare per il rifacimento della posta, delle mura e per altre operazioni che riguardano la struttura. Unche ha visto crescere tanti campioni, che ancora viene utilizzato da un numero importante di atleti, giovani o più in là con l’età. Un luogo nel quale la società storica della Libertas Amatori Atletica Benevento si è tolta tantissime soddisfazioni. Una carta come detto, manca quella per mettere insieme la cifra totale. Una metà, 500mila euro, è già nella disponibilità della ...