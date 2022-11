Stefano Accorsi e Moët & Chandon brindano al Natale per Pane Quotidiano Onlus

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un brindisi con lo Champagne è già di per sé speciale, se poi si alzano i calici per fare del bene questo diventa #toastforacause, l’impegno diper una causa benefica. Ambassador della serata milanese è statoche ha deciso insieme alla maison di Champagne di supportare lache ogni giorno dà da mangiare a centinaia di persone in difficoltà.: Effervescence party a Milano guarda le foto ...

Corriere della Sera

I protagonisti David () lavora come psicologo in una di queste strutture . Il suo compito è di risvegliare periodicamente i detenuti per ricordare loro chi sono e la ragione per cui si ...Ipersonnia, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Alberto Mascia. Un film con, Caterina Shulha, Astrid Meloni, Sandra Ceccarelli, Paolo Pierobon. Da oggi al ... Turismo, il video di Stefano Accorsi celebra Reggio Emilia Da bambino nel coro dello Zecchino d’Oro, a 14 anni gli esordi nello spot del gelato «Two gusti...» e la carriera in ascesa con Radiofreccia di Luciano Ligabue: «Quello è il ricordo più bello, lì dove ...Ispirata all’effervescenza del brand, la serata di ieri ha visto come co-host Stefano Accorsi che, nella tradizione del classico Toast for a cause, ha scelto la onlus Pane quotidiano come destinatario ...