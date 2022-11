(Di martedì 29 novembre 2022) Aa 78 iper i bambini che frequentano i nidi comunale edopo l’ok arrivato dalla giunta municipale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono. L’amministrazione comunale al fine di consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi, in favore della prima infanzia e ridurre la soglia massima di partecipazione economica (live.it)

MonrealeLive

... Montemaggiore Belsito, Corleone, Alimena, Sclafani Bagni, Alia, Villabate,, ecc.), ma ... Perdi venti anni fu coordinatore del Dottorato di ricerca in Fisiopatologia chirurgica e ...Ermes è rimastodi un anno in uno stallo privato, dentro un box, con altri compagni animali ... volontario di, si sono incrociate. La donna ha chiesto al collega un aiuto per trovare una ... Monreale, più posti gratuiti negli asili comunali e privati, ora salgono a 78