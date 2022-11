Qatar 2022 | Adani senza freni | c’è un limite alla telecronaca show?

(Di domenica 27 novembre 2022) (Adnkronos) – Laè uno dei marchi di fabbrica dei Mondiali in. Evidentemente una scelta precisa della Rai, che ha deciso di puntare su due commentatori fuori dalle righe, Lelee Andrea Stramaccioni. Una conferma il primo, che da sempre usa questo registro e che per la Coppa del Mondo ha rispolverato tutto il suo repertorio di esagerazioni, retorica e racconto urlato. Una sopresa il secondo, un allenatore che commenta il calcio esaltando le prestazioni degli emergenti, dall’Arabia Saudita all’Iran. Sono diversi tra loro ma rischiano di influenzarsi a vicenda. La corsafrase a effetto,formula più sparata, sta innescando una spirale che porta al grottesco. Anche perché il personaggio, il commentatore, non può diventare il protagonista al posto ...

Niyaz Azadikhah e Alireza Shojaian sono due artisti fuggiti dall'Iran. Ma sentono ancora addosso "il bacio della ...Dopo la vittoria a sorpresa contro la Germania, arriva una pesante sconfitta per il Giappone: a sorridere questa volta è la Costa RicaNon è stata una delle partite più spettacolari del Mondiale quella ...Il ruolo di terminale offensivo in questa Top 11 è ovviamente riservato a Robert Lewandowski. Deciso e severo il successo della Polonia contro la scoppiettante Arabia Saudita di Renard, arrivato nel s ...Frenkie De Jong: i sogni con la nazionale Orange Ora però per De Jong è arrivato il momento di sognare in grande. In Qatar 2022, la sua Olanda non si presenta con i favori del pronostico ma la squadra ...