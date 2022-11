Ternana | ufficiale l’esonero di Lucarelli

(Di sabato 26 novembre 2022) Laha comunicatodi Cristianodal ruolo di allenatore. Nuovo cambio in Serie B Nuovo cambio di panchina in Serie B. La, dopo la sconfitta di oggi per 3-1 contro il Pisa, ha infatti deciso di esonerare Cristianodal ruolo di allenatore. IL COMUNICATO – «LaCalcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, signor Cristiano.La Società ringrazia l’allenatore livornese per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Laha comunicato l'esonero di Cristiano Lucarelli dal ruolo di allenatore. Nuovo cambio in Serie B Nuovo cambio di panchina in Serie B. La, dopo la sconfitta di oggi per 3 - 1 contro il Pisa, ha infatti deciso di esonerare Cristiano Lucarelli dal ruolo di allenatore. IL COMUNICATO - "LaCalcio comunica di aver sollevato ..Commenta per primo La sconfitta con il Pisa è fatale per Cristiano Lucarelli. Laha comunicato ufficialmente l'esonero del tecnico : 'LaCalcio comunica di aver sollevato dall'incarico il responsabile tecnico della prima squadra, signor Cristiano Lucarelli. La Società ringrazia l'allenatore livornese per l'impegno profuso e gli ...È stata fatale all'ex attaccante del Napoli Cristiano Lucarelli la sconfitta subita oggi a Pisa. L’allenatore livornese è stato infatti esonerato poco fa. Di seguito la nota del club: “La Ternana Calc ...Il tecnico livornese paga a caro prezzo il ko per 3-1 in casa del Pisa. Solo tre punti nelle ultime cinque gare. Ecco la nota del club ...