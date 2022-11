L’Equipe | “Lucas Hernandez ha pensato di smettere di giocare”

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022)hadi lasciare il calcio dopo la rottura del crociato all’esordio al Mondiale.svela il retroscena sul terzino francese, costretto ad abbandonare il campo in avvio di gioco contro l’Australia. Già in passato vittima di diversi infortuni, avrebbe ragionato sul suo futuro in preda allo sconforto. Laurence Py, madre dei fratelli, lo ha convinto però a continuare.si è sottoposto con successo ad intervento chirurgico e ora inizia la lunga riabilitazione. SportFace.