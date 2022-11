Francesca Fagnani riceve un ‘no’ categorico | “Sta diventando una leva obbligatoria”

(Di sabato 26 novembre 2022) La temuta conduttricenon semprerisposte docili e accomodanti, c’è chi le dà filo da torcere e non l’ha mai nascosto Le interviste a Belve piacciono tanto per la loro peculiarità interrogatoria, la conduttrice è diventata un meme vivente, nonché l’eroina di molti. C’è chi questa particolarità non l’apprezza e perferisce un L'articolo proviene da Inews24.it.

Ma se la prende anche con, che avrebbe voluto intervistarla a Belve, fortunato e irriverente programma di faccia a faccia di Rai2. "Era mio marito". Corna, Nancy Brilli: una bomba ...Leggi anche > Selvaggia Lucarelli non andrà a Belve: 'Non voglio farmi intervistare da: ecco perché' Al momento Antonino non ne vuole più sapere di lei perchè, avendo trovato una ...La temuta conduttrice Francesca Fagnani non sempre riceve risposte docili e accomodanti, c’è chi le dà filo da torcere e non l’ha mai nascosto Le interviste a Belve piacciono tanto per la loro ...Selvaggia ha svelato di essere stata invitata nel salotto di Francesca Fagnani, per un’intervista di Belve, programma televisivo di Rai2. La conduttrice, infatti, avrebbe avuto il piacere di invitare ...