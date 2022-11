(Di venerdì 25 novembre 2022) Il capitolo è ancora in bianco. O meglio, c?è per adessoun titolo: «Aumento una tantum dell?indennità di vacanza contrattuale». Per i dipendenti...

ilmessaggero.it

... palazzo Colonna e le chiese dell'Immacolata di Santa Scolastica, Dipendenti. Info ... Nontracce di numerosi animali che abitano il territorio. Info www.pugliawalk.it Rainbow trekking La ...Nonalcuni spunti diversi come la lotta al cambiamento climatico, la necessità di diminuire ...ha implementato misure che hanno accresciuto l'influenza politica sulle istituzionie ... Statali, mancano i soldi per i rinnovi: in arrivo solo l’aumento dell’indennità Il capitolo è ancora in bianco. O meglio, c’è per adesso solo un titolo: «Aumento una tantum dell’indennità di vacanza contrattuale». Per i ...La sentenza è stata pubblicata il 24 novembre e dà ragione alle scuole paritarie che avevano impugnato la parte del testo che esclude gli alunni disabili iscritti a scuole non statali. L'Aninsei: "Sia ...