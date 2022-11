“O è un fesso | oppure” Senaldi ci vede del marcio nella difesa di Soumahoro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Pietro, codirettore di Libero, figura tra gli ospiti dell'edizione del 25 novembre de L'Aria che Tira, talk show del mattino di La7 cheFrancesco Magnani alla conduzione, e viene interrogato sul caso di Aboubakar, che, dopo le polemiche degli ultimi giorni e le indagini sulla suoceragestione della cooperativa di famiglia, ha deciso di autosospendersi: “Ho visto ladi Aboubakar ieri da Corrado Formigli, non aveva un tribunale Torquemada davanti e ciò nonostante la suaè stata debolissima. Uno non può dire 'Non mi sono accorto di quello che succedeva a casa mia', perché si è accorto di quello che succedeva in tutta Italia e noncooperativa di famiglia…o è un, o non ce la ...