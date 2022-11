La profezia di Cassano | ' ' Richarlison è una pippa' '

Sport Fanpage

Durante una puntata della Bobo TV prima dell'inizio del Mondiale in Qatar, Antonio Cassano ha commentato le convocazioni del ct brasiliano Tite e ha commentato le convocazioni del ct brasiliano Tite, esprimendo tutti i propri dubbi sulla scelta di chiamare Richarlison (definito 'una pippa') e non Firmino. La profezia di Cassano prima dei Mondiali viene incenerita: Richarlison è una pippa Dopo la doppietta del brasiliano nella gara contro la Serbia, "FantAntonio" è finito nel mirino dei social per il suo giudizio negativo sul giocatore del Tottenham: "Non sa stoppare una palla"