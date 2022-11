Milano | violenza su una bambina di 10 anni | 63enne a processo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Un istruttore di fitness di 63è imputato persessuale nei confronti di unadi 10. Contro di lui si procede con il rito abbreviato e il mese prossimo è attesa la sentenza. Agli atti c’è il racconto della vittima: “Quando siamo entrati in bagno mi ha messo dello scotch sulla bocca e poi poi mi ha portato in camera mia e dopo mi ha portato in camera da letto, di là. Ho capito che mi aveva messo lo scotch per non dire “aiuto”. La, come riporta il quotidiano Il Giorno, ha ricordato quello che è avvenuto: “Io ero in casa e stavo giocando, mia mamma non c’era perché mi aveva detto che doveva andare a un colloquio di lavoro, quindi sono rimasta in casa. C’era anche un uomo che è più vecchio di mio papà, che mia mamma ospita in casa perché cercava un affitto”. Durante ...