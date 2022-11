Agenzia ANSA

"Il nostro giudizio sullaè negativo, in un contesto difficile penalizza i più poveri, aumenta la precarietà ... Lo dichiara il segretario generale della Cgil, Maurizio, intervenendo al ...Oggi il segretario Maurizioha riunito la segreteria del primo sindacato italiano per esaminare laapprovata dal governo Meloni , ma nelle stanze di corso Italia non c'è affatto aria ... Manovra: Landini, giudizio negativo, penalizza i più poveri Ancora critiche alla Manovra. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha infatti definito "negative" le misure economiche decise dal governo di Giorgia Meloni. "In contesto difficile pena ...Rassegna ragionata dal web su: il sangue freddo di Landini sulla Finanziaria, il problema europeo dell’asse economico Germania-Cina, il ritorno di Sansonetti all’Unità ...