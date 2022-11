Transizione ecologica | il Partenariato Pubblico Privato aiuta i Comuni

(Di mercoledì 23 novembre 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Il(PPP) come strumento per portare a termine lae l’efficientamento energetico, di questo si è parlato durante il workshop organizzato da EY Italia durante la 39° Assemblea di ANCI, a Bergamo. L’evento intitolato “L’efficientamento energetico degli enti locali: il PPP come modello abilitante”, con la partecipazione dell’avvocato Oriana Granato del team legale di EY Italia, ha presentato una case history che può essere d’ispirazione alle amministrazioni locali. Si tratta del contratto fra il Comune di Torino e la multiutility Iren Smart Solution per l’efficientamento energetico di 800 edifici di proprietà dell’amministrazione pubblica. L’accordo che è già entrato nel vivo prevede, a fine lavori, un risparmio energetico ...

