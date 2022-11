Programmi TV di stasera | lunedì 21 novembre 2022 Su La7 Enrico Mentana analizza il triplice omicidio di Prati

(Di lunedì 21 novembre 2022)Rai1, ore 19.45: USA-Galles Calcio. Per la Coppa del Mondo di Calcio Qatar, in diretta dallo Stadio Amhad Bin Ali, gli USA sfidano il Galles. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste di Stefano Rizzato, in studio Alessandro Antinelli e Lele Adani. Rai2, ore 21.20: Vicino all’Orizzonte Film del 2019, di Tim Trachten, con Jannik Schümann, Luna Wedler e Luise Befort. Prodotto in Germania. Durata: 109 minuti. Trama: Jessica, da poco diciottenne, un giorno incontra Danny, bello, affascinante e sicuro di sé. Quando tra i due scatta la scintilla, la dura corazza di Danny va in frantumi e rivela una dolorosa verità. Tratto dall’omonimo romanzo di Jessica Koch. Rai3, ore 21.25: Report Attualità. Dopo l’inchiesta del 2014 sulla pizza, tra prodotti scongelati a Venezia, impasti veloci a Milano e ...

Libero Magazine

FILM THRILLER DA VEDEREIN TV A Bigger Splash, ore 21:15 su Sky Cinema Due Luca Guadagnino ... IIN CHIARO Stati Uniti - Galles, ore 19:45 su Rai 1 Partita della Coppa del Mondo di ...... recita in Carabinieri 4, fiction di Canale 5 e partecipa ad altri dueradiofonici, Donna ... Torna su Rai 1, come ospite fisso, nell'estate 2007 ami butto (in una puntata ha ... Stasera in TV: film e programmi da vedere mercoledì 16 novembre Un provvedimento disciplinare potrebbe arrivare per uno dei vipponi della casa del Grande Fratello Vip questa sera 21 novembre 2022 ...Stasera, lunedì 21 novembre, in prima serata su Canale 5, il diciottesimo appuntamento col reality show condotto da Alfonso Signorini ...