Mondiali Qatar 2022 | l’Inghilterra annienta l’Iran | Saka e compagni esordiscono con un netto 6-2

(Di lunedì 21 novembre 2022) Inghilterra straripante e dominante. I britannici, nel loro match d’esordio aidicontro, valevole per la prima giornata del girone B, hanno spazzato via la compagine asiatica mediante un nettissimo e pesantissimo 6-2: a segno Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish e Bukayocon una doppietta. Inutile la doppietta delfirmata da Mehdi Taremi. In virtù di questo successo gli inglesi conquistano i loro primi tre punti, mentre gli iraniani devono leccarsi le ferite e cancellare questa prestazione in vista delle prossime due gare. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE La partita, pochi minuti dopo il fischio d’inizio, viene interrotta per un duro scontro tra Hosseini ed il portiere Beiranvand, che resta a terra ...

