Mondiali | il ct dell’Iran Queiroz difende il gesto dei suoi calciatori | “Fischi? Chi non ci sostiene stia a casa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) I giocatori “sono esseri umani, hanno figli, hanno un sogno, ovvero giocare per il proprio Paese, per la propria gente, per divertire“. Così il ct, Carlosdopo la pesante sconfitta contro l’Inghilterra (6 a 2), ma soprattutto dopo il lorodi dissenso contro il regime: sono rimasti in silenzio durante l’inno nazionale, per manifestare sostegno alle proteste per i diritti delle donne in Iran. Sulle contestazioni, l’allenatore ha aggiunto: “Anni fa avevamo il sostegno di tutto il mondo. Adesso no. Se non vogliono incoraggiarci, cheno a. Non abbiamo bisogno di persone che ci sostengono solo quando vinciamo”. Tutti gli undici giocatorisono rimasti in silenzio durante ...