Boyden rileva che grazie al progresso digitale l' Europa è in pole position per sostenere l' Industria 5 0

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Una ricerca internazionale evidenzia che l'5.0 sta accelerandoall'eccellente capacità dei leader dell'imprenditoria europea di sfruttare le funzionalità digitali attraverso l'ingegno umano MILANO, Nov. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE), primaria società di consulenza nel campo della leadership e delle risorse umane con oltre 75 sedi in più di 45 paesi, riporta i dati della sua annuale ricerca internazionale sui talenti in ruoli dirigenziali. I riscontri dimostrano che gli intervistati europei sono focalizzati sugli elementi fondamentali dell'5.0 e impegnati nella crescita attraverso (i) l'innovazione, (ii) la trasformazionee (iii) il capitale umano. Lo studio globale, Strengthening the human-centric core of Industry 5.01, How can organisations thrive in a complex ...