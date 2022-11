Ancora bombe sulla centrale Medvedev | Kiev tornerà russa

Leggi su iltempo

(Di domenica 20 novembre 2022)nell'area dellanucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell'Ucraina e d'Europa e da mesi occupata dalle forze russe. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha lanciato l'allarme per molteplici esplosione, "più di dodici" in un breve lasso di tempo, nella mattinata di domenica. I razzi hanno causato danni a edifici, sistemi e attrezzature della, ma gli esperti hanno escluso la possibilità di un pericolo nucleare. Il direttore generale dell'Aiea ha definito l'attacco "deliberato e mirato", come non se ne verificavano da quest'estate, e "inaccettabile". "Chiunque ci sia dietro deve fermarsi immediatamente", è il suo appello, "si sta giocando con il fuoco", "fermate questa follia". Come ormai quasi sempre avviene, tra le due parti è subito scattato lo scambio di accuse. ...