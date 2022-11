La tregua fiscale | I miti e la necessità

Tra i provvedimenti sicuri la cosiddetta, che dovrebbe prevedere anche la cancellazione totale per le cartelle fino a mille euro, il rafforzamento dal 25% al 30% dell'aliquota gravante ...Si lavora a misure su stop scudo capitali (che però dovrebbe slittare),e taglio del cuneo. Ci sarà anche un pacchetto famiglia con l'ipotesi di 100 euro in più per gemelli e nuclei ...Ma le scelte fatte e annunciate dal governo hanno, dalla “tregua esattoriale” al rinviato tetto del ... 102,9 dell’anno prima. Si scrive pace fiscale, si legge evasione dalla realtà. Al direttore - Mi ...Il governo per bocca del suo viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, ha fatto sapere che nella prossima legge di bilancio si procederà ad una "tregua fiscale".