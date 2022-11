Luigi Di Maio è a un passo dalla nomina a inviato speciale della UE nel Golfo Persico

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il suo nome per quel ruolo era trapelato già nei giorni scorsi. Adesso è arrivata la conferma ufficiale:Diè il candidato numero uno all’incarico dinelper l’Unione Europea. Ora manca solamente un tassello affinché ladiventi effettiva: il parere positivo da parte dell’Alto rappresentante per la politica estera Joseph Borrell. L’ex capo politico del MoVimento 5 Stelle ed ex Ministro degli Esteri, dunque, è in rampa di lancio per una nuova avventura. Questa volta meno politica e più diplomatica. Lontano dall’Italia.Diverso l’incarico dinelper la UE Cosa manca ora? Partiamo ...