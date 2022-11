ilGiornale.it

la lite era rimasto ferito anche l'amico di Senatore Alessandro Ferrari . Aveva cercato di ... L'autopsia ha stabilito anche l'arma con cui la vittima è stata. Il 38enne ha ucciso ...la lite era rimasto ferito anche l'amico di Senatore Alessandro Ferrari . Aveva cercato di ... L'autopsia ha stabilito anche l'arma con cui la vittima è stata. Il 38enne ha ucciso ... "Accoltellata durante il rapporto". Così è stata uccisa la donna a Prati Una vittima delle tre donne uccise nella mattinata di ieri a Roma nel rione Prati, per l’esattezza la colombiana di 65 anni, sarebbe stata colpita con un fendente durante un rapporto sessuale. Questo ...Fra gli ultimi, o forse è proprio l’ultimo se come si ritiene è davvero fra di loro, l’uomo che l’ha accoltellata a morte durante un incontro in camera da letto. A 65 anni la colombiana non aveva ...