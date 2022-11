Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez | quando si celebreranno le nozze e chi sono i testimoni

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo la romantica proposta di matrimonio fatta daalla sua– che ha conosciuto nel 2017 nella Casa del Grande Fratello Vip 2, dove lei era entrata fidanzata con Francesco Monte – i fan della coppia si chiedonoe dove sile. A svelarlo ci ha pensato il giornale di gossip “Di Più” in edicola questa settimana, che ha svelato anche la reazione della sorella della sposa, Belensposi in Trentino Alto Adige A quanto pare,si sposeranno in primavera (probabilmente a maggio, anche se la data è ...