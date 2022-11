«Non è partito dalla Russia il missile caduto in Polonia» Gli Usa pensano a un incidente o a un errore della contraerea ucraina

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ilin territorio polacco che ieri ha provocato la morte di due persone sarebbe stato lanciatodell’in risposta a un bombardamento russo. Lo hanno dichiarato tre funzionari americani protetti dall’anonimato all’agenzia di stampa Associated Press. Nella notte il presidente americano Joe Biden aveva definito «improbabile» che ilpresso il villaggio di Przedwodow, fosse. Secondo l’agenzia Dpa proprio Biden avrebbe detto agli altri leader del G7 che ilera ucraino, parlando del sistema S-300 in dotazione a Kiev. Il presidenteTurchia Erdogan ha parlato invece di un «possibile...

Il presidente Joe Biden dopo l'incontro di emergenza a Bali con gli alleati. 'Questo è dovuto all'analisi della traiettoria ma