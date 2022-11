Il Faro online

... l'areacon il tempio a pozzo, dedicato al culto delle acque, il recinto delle feste, la zona delle abitazioni e la curia e inoltre la più grande capanna delle riunioni rinvenuta nell'. ...L'azienda, ampiamente soprannominata a Taiwan come la sua "montagna" , è così importante per l'che i suoi dipendenti possono richiedere di essere esentati dall'addestramento dei ... Isola Sacra, Franco Osvaldo Faieta: "Offesa dalla Regione Lazio la storia e la memoria del territorio e dei suoi Bonificatori" Marco Tortorici, farmacista ed esperto in omeopatia, già direttore della Farmacia comunale di Isola Sacra per 20 anni – e, proprio per questo, il nostro obiettivo è venire incontro alla popolazione, ...partecipavano alle manifestazioni che li portavano in giro per tutta l’Isola. L’ultima esibizione loro è stata qualche settimana fa al teatro Garau di Oristano.