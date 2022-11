Qatar 2022 | Infantino al G20 | ' Cessate il fuoco in Ucraina durante i Mondiali'

BUENOS AIRES (Argentina) - Sta per partire il Mondiale incon la partita d'esordio tra la Nazionale ospitante e l'Ecuador che darà il via alla rassegna internazionale. Scalda i motori anche l'Argentina, una della favorite per la conqusita della Coppa ...Intervistato da "La Nacion", Angel Di Maria è uno dei giocatori simbolo dell' Argentina che si presenta incon tutte le carte in regola per vincere. "Se pensiamo alle candidate, il primo nome ...Col nuovo millennio, la Cina ha ospitato due volte le Olimpiadi e la Russia ha organizzato sia i Giochi invernali 2014 Sochi che l’ultimo Mondiale di calcio, quattro anni fa. Nell’edizione ancora… ...Alla fine si gioca, domenica alle ore 17.00 italiane ad inaguare la partita ci saranno i padroni di casa del Qatar contro l’Ecuador.